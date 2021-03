Köln (ots) - Gute Nachrichten für alle Maus-Fans: Anlässlich ihres 50. Geburtstages weihte WDR-Intendant Tom Buhrow heute (4. März) in Köln eine neue Mausfigur ein. Sie hat ab jetzt ihren Platz zwischen WDR Vierscheibenhaus und dem 1LIVE-Haus an der Mörsergasse. Fans können sich hier jederzeit mit der Maus fotografieren."Happy Birthday, liebe Maus! Jetzt kann man dich sogar mitten in Köln treffen. Für uns steckst du deine Spürnase tief hinein in die Dinge des Lebens und erklärst uns nun schon seit 50 Jahren die Welt. Dabei gehst du mit der Zeit und bist überall da, wo dein Publikum ist - im Netz, in der MausApp, im Fernsehen, im Radio und pünktlich zum Geburtstag auch als 3-D-Version", sagte WDR-Intendant Tom Buhrow bei der Enthüllung der neuen Mausfigur.Die Maus in 3-D: WDR startet neue Augmented-Reality-AnwendungZum 50. Geburtstag hat sich das Maus-Team beim WDR ein besonderes Geschenk für die Fans der orangefarbenen Kultfigur ausgedacht: eine 3-D-Maus, die man sich mit Hilfe von Augmented Reality "nach Hause" holen kann. Somit steht dem persönlichen Geburtstagsgruß und einem Foto mit der virtuellen Maus nichts mehr entgegen.Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Endgerät, das Augmented Reality unterstützt. Über die Internetadresse diemausin3D.de kann man mit dem Smartphone oder Tablet die Maus in 3-D aufrufen. Natürlich ist längst eine Sachgeschichte mit Christoph Biemann in Planung, der die technische Entwicklung der 3-D-Maus Schritt für Schritt erklärt.Umfangreiche Hintergrundinfos und Hinweise zu den Maus-Sondersendungen, Videos und Audios finden Sie auf der Maus50-Themenseite in der WDR Presselounge: presse.wdr.deBildmaterial und das Maus50-Logo finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationLena SchmitzTel. 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4855257