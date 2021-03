Die technische Korrektur bei den Techs ist nicht spurlos am Next 20 Index vorbeigegangen. Der vor vier Monaten begebene Next 20 Index ist ein regelbasierter Index und investiert nach dem Prinzip der Relativen Stärke (RSI) in die zwanzig trendstärksten Aktien aus dem NASDAQ Composite Index. In ihm sind mehr als 3.000 Aktien enthalten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Technologie, aber auch Unternehmen aus Unterhaltung, Medien, Kommunikationsausrüstung und Biotechnologie sind im NASDAQ Composite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...