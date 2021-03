Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Noch am Freitag rutschte der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bis auf ein Niveau von 172,11 Prozentpunkten ab, so die Börse Stuttgart.Diese Verluste habe er im weiteren Handelsverlauf wieder aufholen können und die Handelswoche bei 173,40 Prozentpunkten abgeschlossen. In der Spitze sei die Rendite bis auf -0,20% gestiegen. Auf diesem Niveau habe sie zuletzt im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie und der Flucht in Bundesanleihen gelegen. ...

