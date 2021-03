Wien (www.fondscheck.de) - Angesichts einer steigenden Nachfrage nach Kapitalanlagen am Privatmarkt geht der US-Vermögensverwalter BlackRock in Deutschland mit dem zweiten langfristigen europäischen Investmentfonds (European Long-Term Investment Fund, kurz: ELTIF) an den Start, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...