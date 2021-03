Munsbach (www.fondscheck.de) - Der globale Anleihenmarkt hat den schlechtesten Start in ein neues Jahr seit 2015 hingelegt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen seien zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie kurzfristig über die Marke von 1,5% geklettert, wobei die Renditen am langen Ende am stärksten angestiegen seien und die Renditekurve deutlich steiler geworden sei. Auch Europa sei vom Verkaufsdruck aus den USA erfasst worden, sodass die Renditen britischer, französischer, deutscher und italienischer Anleihen gestiegen seien. Deutsche Bundesanleihen hätten kurzfristig bei rund -0,25% gegenüber einer Rendite von -0,55% zu Beginn des Jahres rentiert. ...

