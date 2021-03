Wien (www.fondscheck.de) - Die Gesellschaft H2O Asset Management baut ihr Sortiment um, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge dessen stampfe das Haus zwei Fonds ein, und zwei Portfoliomanager würden ausscheiden. So habe sich Gonzague Legoff entschlossen, die Gesellschaft zu verlassen, heiße es in einer Mitteilung. Er sei bislang für die Long-Short-Aktienstrategien zuständig. Gonzague steuere auch den H2O Multi-Equities (ISIN FR0011008770/ WKN A12GAZ). Bei diesem Fonds übernehme der Investmentchef von H2O, Vincent Chailley, das Ruder. Zudem trete auch Jean-Jacques Duhot ab, der systematische Aktieninvestments betreut und als stellvertretender Investmentchef gearbeitet habe. ...

