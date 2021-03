Gold ist ein bekanntes Anlagegut zur eigenen Absicherung des Vermögens. Und gerade in derartigen Krisenzeiten behält und steigert es sogar seine Attraktivität und Beliebtheit. Während Geldwährungen sich nicht durch eine derartige Beständigkeit auszeichnen, hat sich das Edelmetall schon oft bewährt. Damit einhergehend hat sich seit Anfang der Pandemie bis in den Sommer 2020 hinein der Goldpreis pro Unze immer weiter gesteigert, bis er schließlich in der Spitze fast 2.070 USD erreichte.Seither ist der Goldpreis zwar in eine Korrekturphase übergegangen, befindet sich mit knapp über 1.700 USD jedoch mittlerweile fast am Boden seines im Mai 2019 etablierten und zudem durch zwei Doppeltiefs im Mai und Juni 2020 bei 1.670 USD sehr gut unterstützten Primäraufwärtstrends.

