Das war etwas zu hoch gegriffen. Der Börsenstart an der New York Stock Exchange verlief für Oscar Health nicht wie geplant. Am Ende des ersten Handelstages steht die Aktie zweistellig im Minus. Und vorbörslich zeichnet sich ab, dass es am Donnerstag zu weiteren Abschlägen beim Versicherungs-Start-up kommen könnte.Fast elf Prozent ging es für die Aktie von Oscar Health am Debüt-Tag an der New Yorker Börse nach unten. Bereits der Eröffnungskurs von 36 Dollar lag deutlich unter dem Ausgabepreis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...