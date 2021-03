Noch vor wenigen Wochen haben dem russischen Rohstoffriesen Gazprom die Kältewellen in vielen Ländern Europas voll in die Karten gespielt. Denn diese sorgten für eine kräftig anziehende Gasnachfrage und hatte einen positiven Einfluss auf die Preise. Aktuell trübt das milde Klima in vielen Kernmärkten Gazproms hingegen etwas die Stimmung. Zudem gibt es noch einen weiteren preisdämpfenden Effekt. Und dies könnte sogar ein nachhaltiger werden: So meldet Bloomberg, dass die LNG-Importe nach Europa zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...