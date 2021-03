South San Francisco, Kalifornien. und Paris (ots/PRNewswire) - DNA Script erhält bis zu 9,35 Millionen US-Dollar für die Nutzung der neuartigen enzymatischen DNA-Synthese (EDS) des Unternehmens für das ProjektEs handelt sich um das zweite Projekt [1], bei dem DNA Script an einer schnell einsatzfähigen Impfstoff-Produktionsplattform mitarbeitetDNA Script, Vorreiter auf dem Gebiet der DNA-Synthese nach Bedarf, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von GE Research ausgewählt wurde, um bei Entwicklung einer schnellen, mobilen medizinischen Produktionsplattform zusammenzuarbeiten. Die Plattform soll die Produktion nach Bedarf von Impfstoffen und Therapien auf Nukleinsäurebasis ermöglichen. Das 41-Millionen-Dollar-Projekt mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Rahmen des Programms "Nucleic Acids On-Demand World-Wide (NOW)" der US-amerikanischen Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) vergeben. Im Rahmen der Vereinbarung erhält DNA Script bis zu 9,35 Millionen US-Dollar.Gemeinsam soll eine Plattform entwickelt werden, mit der Tausende von gebrauchsfertigen Impfstoffdosen in weniger als drei Tagen dort hergestellt werden können, wo sie benötigt werden. Dabei wird die enzymatische DNA-Synthese (EDS)-Plattform von DNA Script eingesetzt, um schnell hochreine Nukleinsäuren für die industrielle Nukleinsäure-Amplifikationsproduktion von GE zu erzeugen. Die herkömmliche chemische Synthese erfordert die Handhabung und Belüftung von gefährlichen Chemikalien und Umgebungsbedingungen, die eine schnelle mobile Fertigung von Nukleinsäuren nicht erlauben. Das SYNTAX EDS-System von DNA Script produziert hochwertige Nukleinsäuren in einem kompakten Laborgerät und benötigt weder toxische Lösungsmittel noch besondere Bedingungen.Das NOW-Programm der DARPA, das von Dr. Amy Jenkins im Biological Technologies Office geleitet wird, wurde zur Entwicklung einer schnellen mobilen, medizinischen Fertigungsplattform ins Leben gerufen. Die daraus resultierenden DNA- und/oder RNA-basierten Impfstoffe und Therapeutika sollen dazu dienen, Einsatzkräfte besser auf Angriffe durch biologische Waffen und neu auftretende Infektionskrankheiten vorzubereiten, und auch für humanitäre Einsätze verwendet werden. Die Entwicklung einer solchen Plattform würde den Einsatz von Impfstoffen und Therapeutika - wie sie zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie entwickelt wurden - in nur wenigen Tagen und nicht in Wochen oder Monaten ermöglichen."Die Fähigkeit, kleine Chargen von gebrauchsfertigen Impfstoffen in wenigen Tagen zu produzieren, könnte sich als transformativ erweisen, um eine Pandemie einzudämmen und das Auftreten gefährlicherer Varianten zu vermeiden", sagte Thomas Ybert, Chief Executive Officer von DNA Script. "Wir freuen uns, mit GE zusammenzuarbeiten, um die Geschwindigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit unserer EDS-Technologie zu nutzen, um eine Produktionsplattform zu entwickeln, die eine viel schnellere Produktion und Bereitstellung von Impfstoffen ermöglicht und eine viel schnellere Reaktion auf potenzielle Biothreats gewährleistet."1 Vor kurzen hat DNA Script den Einsatz seiner Technologie und des SYNTAX-Systems imRahmen einer Partnerschaft mit dem französischen Verteidigungsministerium bekanntgegeben , um eine mobileSchnellproduktionsplattform zu entwickeln, die eine beschleunigte Erkennung von neuenbiologischen Bedrohungen ermöglicht.Informationen zu DNA ScriptDNA Script, 2014 in Paris gegründet, ist ein disruptives Unternehmen auf dem Gebiet der DNA-Synthese. Es entwickelt biologische Verfahren, um bahnbrechende Fortschritte in der Biowissenschaft zu erzielen. Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Alternative zur traditionellen DNA-Synthese, der enzymatischen DNA-Synthese oder EDS, und macht diese Technologie mit dem weltweit ersten Tischgerät zur enzymatischen Synthese, SYNTAX, für Laboratorien zugänglich. DNA Script bringt die DNA-Synthese zurück ins Labor und transformiert damit die biowissenschaftliche Forschung durch innovative Technologie, die den Forschern eine bislang unerreichte Autonomie verleiht. www.dnascript.comPressekontakt:Pressekontakt in den USA: SeismicValerie Enes408-497-8568valerie@teamseismic.comKontakt DNA Script: publicrelations@dnascript.coPressekontakte in Europa: ALIZE RPCaroline Carmagnol06 64 18 99 59caroline@alizerp.comOriginal-Content von: DNA Script, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153765/4855294