Unterföhring (ots) -- Aufregende Dokumentation feiert am 14. März TV-Premiere auf Sky Sport F1- Deutschland erster Non-Stop Motorsportsender startet am 12. März mit der Live-Übertragung der Testfahrten aus Bahrain- Attraktive Sky Angebote für Sky Q und Sky Ticket für alle Motorsportfans zum Senderstart- Alle Informationen zur Formel auf Sky unter sky.de/f1Unterföhring (ots) - Unterföhring, 4. März 2021 - Am 12. März bekommt der Motorsport im deutschen Fernsehen mit Sky Sport F1 ein neues Zuhause. Neben den Live-Rennen an insgesamt 23 Formel 1 Wochenenden dürfen sich die Rennsportfans auf weiteren spannenden Motorsport Content auf Deutschlands ersten Non-Stop Motorsportsender freuen. Hierzu zählt auch die aufregende Netflix Doku-Serie "Drive to Survive"."Drive to Survive" - Exklusive Blicke hinter die Kulissen des Formel 1 ZirkusIm Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen Sky und Netflix und im Vorfeld der brandneuen Staffel 3 von "Drive to Survive" präsentiert Sky ab dem 14. März erstmalig die Staffeln eins und zwei der von Netflix produzierten Formel 1 Serie.Die aufregende Dokumentation "Drive to Survive" gewährt dem Zuschauer exklusive Blicke hinter die Kulissen der Formel 1 und die Menschen dahinter. Durch Interviews und Aufnahmen des Boxenfunks gibt die Serie detaillierte Einblicke in die Rennabläufe und in das Konkurrenzverhältnis der Fahrer untereinander. Zu den Hauptprotagonisten gehören die Formel 1 Piloten der jeweiligen Saison - in Staffel 1 der Rennsaison 2018 und in Staffel 2 der Saison 2019 wie Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder Max Verstappen. Zu Wort kommen auch verschiedene Manager und Teambesitzer.Sky zeigt den Sky Kunden die ersten beiden Staffeln als TV-Premiere von 14. März bis 18. April auf Sky Sport F1 in der Regel täglich als Doppelfolge ab 17:30 Uhr. Zusätzlich werden die Episoden in brillanter UHD-Qualität auch auf Sky Sport UHD ausgestrahlt. Zudem haben die Formel 1 Fans am 20. März ab 21.00 Uhr die Gelegenheit, sämtliche Folgen der ersten Staffel am Stück anzusehen.Am 19. März präsentiert Netflix dann die brandneue 3. Staffel von "Drive to Survive" rund um die Saison 2020, in der der Rennbetrieb einen dramatischen Ausfall aufgrund der COVID-19-Pandemie in Australien hinnehmen musste, um dafür später im Jahr in Österreich einen spannenden Neustart hinzulegen. Sky Kunden mit Entertainment Plus stehen damit alle drei Staffeln der Formel 1 Doku zum Abruf zur Verfügung, denn bei Entertainment Plus sind alle Serien von Sky und alle Inhalte von Netflix inklusive.Weitere Infos zur Ausstrahlung und zur Serie auf Sky sind abrufbar unter: sky.de/DriveAufSky.Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans zum SenderstartSky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.Zudem können Formel-1-Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1 Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1 Saison live verfolgen.Die nächste Generation der Formel 1 auf SkyNur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1 Wochenenden live in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Für Sky Q Kunden gibt es sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings auch in brillanter Ultra HD Bildqualität. Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender "Sky Sport F1" bekommt der Motorsport am 12. März ein neues Zuhause. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion.Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1 Erlebnis mit mehr digitalen und Social Content zur Formel 1 und zum Motorsport als jemals zuvor. SkySport.de im Web und in der Sky Sport App sowie die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (www.facebook.com/skysportformel1 , www.instagram.com/skysportf1/ ) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1.Im "Formel 1 Update", dem neuen 27/7 News Live-Blog mit allen News, Videos und Social Media Inhalten, bleiben die Formel 1 Fans immer auf dem neuesten Stand (http://skysport.de/f1-update)Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1Über NetflixNetflix ist mit 204 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern der größte Streaming-Entertainment-Dienst weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Dokumentationen und Spielfilme in zahlreichen Sprachen. Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. 