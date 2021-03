Als Börsenneuling binnen weniger Monate in den Dax zu springen, passiert nicht oft. Siemens Energy ist das Kunststück gelungen. Ab dem 22. März gehört die Aktie zum Leitindex, wie die Deutsche Börse in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Auf dem Börsenparkett brachte das dem Papier allerdings wenig: Am frühen Donnerstag-Nachmittag lag es deutlich im Minus.An der Börse haben Index-Änderungen vor allen Bedeutung, weil sie sich auf spezielle Fonds auswirken, die Indizes nachbilden. Dort muss dann entsprechend ...

