Das beherrschende Thema in New York bleiben die gestiegenen Renditen am Rentenmarkt und daraus abgeleitete Inflations- und Zinsängste. Dass besser als erwartete ausgefallene Jobdaten die Futures am Donnerstag moderat in die Höhe treiben, passt da argumentativ nicht unbedingt ins Bild, entspricht aber der Realität und zeugt vom andauernden Kampf der Bullen an der Wall Street mit den Bären. Aktuell notiert der Dow-Future rund 0,1 Prozent fester und der Nasdaq-Future zumindest auf der Nulllinie. Am ...

