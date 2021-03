Wie soll man sich gewählt ausdrücken? Die letzten Monate waren im Goldsektor durchwachsen. Wobei durchwachsen eigentlich noch zu höflich formuliert ist. Tatsächlich waren die letzten Monate einfach bescheiden. Alleine seit Anfang 2021 hat Gold mehr als zehn Prozent an Wert verloren. In US-Dollar ist Gold in den Bereich eines neuen Neun-Monatstiefs gefallen. Mehr noch: Gold ist mittlerweile stärker überverkauft als im März vergangenen Jahres, als praktisch alle Anlageklassen abverkauft wurden. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...