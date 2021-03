Die Aktie von BYD steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn nach einem fulminanten Kursanstieg in den vergangenen Monaten (6-Monats-Performance: +151%; 1-Jahres-Performance: +294%) ging es in den vergangenen Tagen deutlich nach unten mit der BYD-Aktie (2-Wochen-Verlust: 19%). In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der BYD Company-Aktie per saldo 550,9% gewonnen, was...

Den vollständigen Artikel lesen ...