Im heutigen boerse.de Super-Trader wird ein Mobile-Payment-Spezialist aus den USA in das Musterdepot aufgenommen, dessen Dienstleistungen von über 30 Millionen Kunden weltweit genutzt werden. Dabei entwickelt sich die Performance des neuen boerse.de Super-Trader prächtig: So liegt das Musterdepot (bis zu 15 Aktien) in diesem Jahr bislang knapp 6% vorne, während unser Top-Trade...

Den vollständigen Artikel lesen ...