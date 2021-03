Der Payment-Spezialist Square sorgt am Donnerstag mit einer eher ungewöhnlichen Übernahme für Schlagzeilen: Das Fintech-Unternehmen hat sich eine Mehrheitsbeteiligung am Musikstreaming-Dienst Tidal gesichert. Obwohl CEO Jack Dorsey die Idee hinter dem Zukauf via Twitter erklärt, reagieren die Aktionäre zunächst skeptisch. Square übernimmt die Mehrheit der Tidal-Anteile für 297 Millionen Dollar in bar und eigenen Aktien von Rap-Star Jay-Z, der im Gegenzug in den Verwaltungsrat des Payment-Konzerns ...

