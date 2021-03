Stuttgart/München (ots) - Mit einer virtuellen Weltpremiere hat Porsche heute den Taycan Cross Turismo der Öffentlichkeit präsentiert. Der Sportwagenhersteller erweitert mit dieser vielseitigen Modellversion das Produktportfolio seiner ersten vollelektrischen Sportwagen-Modellreihe und setzt seinen Weg in die nachhaltige Mobilität damit konsequent fort. Der Taycan Cross Turismo profitiert ebenso wie die Sportlimousine Taycan vom innovativen Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur. Das neue High-Tech-Fahrwerk mit Allrad-Antrieb und adaptiver Luftfederung sorgt zudem auch abseits befestigter Strassen für kompromisslose Dynamik. 47 Millimeter mehr Kopffreiheit für die Passagiere im Fond und über 1'200 Liter Ladevolumen hinter der grossen Heckklappe machen den Cross Turismo zum Allrounder."Mit dem Debüt unseres ersten vollelektrischen Sportwagens im Jahr 2019 haben wir ein Zeichen gesetzt", sagte Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG anlässlich der Weltpremiere des neuen, noch vielseitigeren Derivats. "Wir verstehen uns als Pionier für nachhaltige Mobilität: Bis 2025 werden wir jedes zweite Neufahrzeug mit elektrifiziertem Antrieb ausliefern - vollelektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Schon 2020 hatte jedes dritte in Europa ausgelieferte Fahrzeug einen elektrischen Triebstrang. Die Zukunft gehört der Elektromobilität. Mit dem Taycan Cross Turismo machen wir einen weiteren grossen Schritt in diese Richtung."Der Taycan Cross Turismo rollt in den Monaten Mai und Juni zu den Schweizer Händlern. Die Preise in der Schweiz starten bei CHF 112'600 inklusive Mehrwertsteuer und länderspezifischer Ausstattung für den Taycan 4 Cross Turismo. Der Taycan 4S Cross Turismo ist ab CHF 135'600, der Taycan Turbo Cross Turismo ab CHF 186'700 und der Taycan Turbo S Cross Turismo ab CHF 227'000 erhältlich. Schweizer Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package.Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material auf der Porsche Presse-Datenbank unter presse.porsche.ch oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.com/de.html)Range Taycan Cross Turismo: Stromverbrauch kombiniert 26,4 - 22,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 0,0 g/km; Energieeffizienzkategorie: ADie Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt.Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100866501