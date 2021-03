Wer mit dem Smartphone bezahlt, der identifiziert sich oft mit seinem Fingerabdruck. Samsung und Mastercard wollen diese Technologie jetzt auch direkt in Kreditkarten integrieren. Tausendfach berührte Pin-Eingabefelder wollten in der Coronakrise auch in Deutschland immer weniger Menschen anrühren. Darauf reagierten auch Banken und Kreditkartenunternehmen, die das Limit für kontaktlose Zahlvorgänge ohne Pin-Eingabe Anfang 2020 kurzerhand von 25 auf 50 Euro anhoben. Bei höheren Beträgen kommen Käuferinnen und Käufer aber nach wie vor nicht um das Tastenfeld herum. Genau da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...