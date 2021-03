DJ Scholz kündigt Nachtragshaushalt an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einen Nachtragshaushalt angekündigt, um zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen zu bewältigen. "Angesichts vieler neuer Anforderungen, die jetzt formuliert sind, auch zum Beispiel durch das Testen, wird es notwendig, dass wir das auch noch mit einem Nachtragshaushalt begleiten", sagte Scholz dem Nachrichtensender Welt. "Eins ist ganz klar: Wir werden, solange es nötig ist, gegen die Krise gegenhalten", betonte er.

Das könne man auch, weil man in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe und stabile Staatsfinanzen mitgebracht habe in die Krise. "Deshalb haben wir letztes Jahr eine Kredit-Ermächtigung von über 200 Milliarden gehabt, die wir nicht gebraucht haben in dem Umfang, die aber wichtig war, weil allen klar war, wir halten gegen", erklärte der Finanzminister. "Wir haben jetzt auch eine sehr hohe", hob Scholz hervor. Bisher ist im Bundeshaushalt für 2021 eine Neuverschuldung von rund 180 Milliarden Euro vorgesehen.

