Der Rücklauf im DAX an die runde Marke 14.000 ist heute zu erwarten, Gold war gestern schwach, der Bitcoin indessen stark. An Aktien sind Snowflake und Intel im LS-X-Marktgespräch heute porträtiert. Marktgespräch mit Ingmar Königshofen Im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange sprechen wir mit Ingamr Königshofen über die Gründe, warum der DAX vom Rekordhoch wieder so stark zurückkam. Vorbörslich notiert er unter 14.000 Punkten: Der Auslöser waren ...

