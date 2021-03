Die Korrektur des Nickelpreises kommt eigentlich wenig überraschend. Ein Blick auf den langfristigen Preischart des den Nickelpreis abbildenden "Dow Jones Commodity Index Nickel' zeigt, dass sich die Euphorie am Nickelmarkt seit dem Frühsommer 2020 möglicherweise etwas zu weit von der realen Wirtschaftslage abgekoppelt hat.Zuletzt hatte der weltgrößte Nickelproduzent Nornickel von einem Unfall in einer seiner wichtigsten Nickelminen berichtet, was dem Nickelpreis nochmals einen Schub gegeben hatte.

