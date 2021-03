Ein sehr volatiler Handel an der 14.000 umrahmte den DAX-Tag. Die Aktien von Infineon wurden abgestraft, RWE und Volkswagen waren dagegen gefragt. Mehr dazu im heutigen LS-X-Marktbericht. Die runde DAX-Marke hält uns in Schach Über der 14.000 wurden Anleger erneut müde. Am Mittwoch fiel der Index kurz unter diese Marke, imZuge der US-Arbeitsmarktdaten. Darüber sprachen wir am Morgen mit Ingmar Königshofen und bemerkten, dass jede Woche am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...