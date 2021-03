Auf der Gewinnerseite der Börse waren heute unter anderem die Aktien der Unternehmen MTU Aero Engines, Münchner Rück und Volkswagen mit beachtlichen Aufwärtsbewegungen. MTU Aero Engines-Aktie tendiert nordwärts Der erste Konzern, welcher sich heute in die Spitze des Dax einordnet, ist der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines. Satte 1,10 Prozent legte der Münchner am Donnerstag zu. Zwischenzeitlich notierte die Aktie des Motorenherstellers in Frankfurt ...

