Der DAX ziert sich offensichtlich bei der Richtungswahl. Wir es nun ein kleines Doppeltop oder holt der DAX nur Schwung für den nächsten Aufwärtsimpuls?Die Gemengelage ist unübersichtlich. Zwar wird über die Entwicklung der Zinsen weiter spekuliert, aber bislang legt der Ölpreis deutlich zu und das war in der Wirtschaftsgeschichte eben gerade nicht der Stoff, aus dem niedrige Inflationsraten gemacht wurden.Nach einem kleinen Rutsch am Vormittag erholte sich der DAX dann am Nachmittag teilweise von seinen Verlusten und schloss den Handelstag mit einem kleinen Minus von 24 Punkten bei 14.056 Zählern. In New York kann der Dow Jones Industrial aktuell 131 Punkte auf 31.403 Punkte zulegen.Der gestern fortgesetzte raketenartige Anstieg von Nanorepro (DE0006577109) fand heute zumindest vorerst ein abruptes Ende. Denn als die Aktie unter ihre Miniunterstützung bei 19 Euro fiel, machten einige Investoren Kasse, was die Aktie schnell bis auf 16,40 Euro abrutschen ließ. Am Ende stand ein Tagesverlust von 13,24 % auf 17,70 Euro zu Buche. Dies lenkt den Chartblick auch gleich auf das zweite Kurs-Gap, welches zwischen 13,80 Euro und 14,40 Euro liegt. Sollte also die Unterstützungszone oberhalb von 15,50 Euro nicht halten, steht ein Abwärtsimpuls zum Schließen des unteren Kurs-Gaps an.

