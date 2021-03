Der als Tesla-Bulle geltende Investor Ron Baron hat insgesamt 1,6 Millionen Tesla-Aktien verkauft. Baron glaubt aber weiter an einen Aktienpreis von 2.000 US-Dollar in zehn Jahren. Baron Capital, die Firma des milliardenschweren Investors Ron Baron, hatte 2014 rund 387 Millionen Dollar in Aktien des Elektroautobauers gesteckt. Die entsprechenden Anteile sollen bis Februar auf einen Wert von 5,5 Milliarden Dollar angewachsen sein. In den vergangenen Monaten hat sich der Fonds Barons, der als Tesla-Bulle gilt und an einen weiter stark steigenden Aktienkurs glaubt, allerdings...

Den vollständigen Artikel lesen ...