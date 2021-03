Tiefe Einblicke in die Tech-Branche gewährt Investor Thomas Rappold im Gespräch mit Martin Kerscher von wallstreet:online tv. Rappold zeigt die vier großen Trends des Sektors auf und erklärt, warum Growth und Value in dieser Branche immer näher zusammenwachsen. Und auf die Frage, ob er in Apple, Amazon, Alphabet, facebook oder Microsoft investieren würde, antwortet er natürlich auch detailliert.