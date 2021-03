ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 27 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Max Yates sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von ermutigenden Signalen in den Jahreszahlen 2020 des Maschinen- und Anlagenbauers. Die Geschäftsverbesserungen im Jahr 2021 allerdings dürften deutlich moderater ausfallen. Der Rückwind dank der Kosteneinsparungen werde wohl abflauen und die Teuerung zunehmen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 18:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006

