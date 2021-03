DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,6% auf 13.977 Pkt - Lebhafter Handel

FRANKFURT (Dow Jones)--Sehr lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage einer Händlerin von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es jedoch nicht gegeben. Die Aktien von Demire Deutsche Mittelstand Real Estate wurden rund 5 Prozent höher getaxt. Die Großaktionäre des Unternehmens, Apollo und die Wecken-Gruppe, fordern auch dieses Jahr die vollständige Ausschüttung des Bilanzgewinns. Die Umsätze in der Aktie seien allerdings sehr gering gewesen, merkte die Händlerin an.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.977 14.056 -0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

