Mit Salazar Resources hat man auch gleich den besten denkbaren Partner in Ecuador mit dabei! Wir sind gespannt auf die Machbarkeitsstudie die im 4. Quartal 2021 publiziert werden soll.

Der Preis für Kupfer hat sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt und am Montag stieg der Preis für eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bis auf rund 9270 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit etwa zehn Jahren. Auch andere Rohstoffe verteuern sich in rasendem Tempo. Einige Experten sehen darin den nächsten "Superzyklus" und der Höhenflug vieler Metallpreise setzt sich weiter fort.

Absolute Nutznießer sind dadurch natürlich die Produzenten und Entdecker von Kupfer, unter anderem Adventus Mining. Adventus Mining ist ein in Kanada ansässiges Kupfer-Gold-Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen mit 3 vielversprechenden Projekten in Ecuador. Hauptfokus liegt zurzeit auf der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Zink-Projekts Curipamba. Das Curipamba-Projekt umfasst unter anderem die EL-Domo-Lagerstätte, die bereits über eine Vormachtbarkeitsstudie verfügt. Des Weiteren besitzt Adventus Mining ein Portfolio von Explorationsprojekten und Kapitalbeteiligungen in Irland und Kanada, die von kommerziellen Partnern finanziert werden. Das Curipamba-Projekt mit der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte "El Domo" umfasst insgesamt sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 21.537 Hektar und liegt im Zentrum Ecuadors, etwa 150 km nordöstlich der großen Hafenstadt Guayaquil. Gemeinsam mit seinem lokalen Partner Salazar Resources Ltd treibt Adventus seit 2017 das Projekt und den Distrikt Curipamba voran.

Auf dem Weg zur Machbarkeitsstudie macht Adventus Mining ausgezeichnete Fortschritte bei den Bohrungen, die für die und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung von El Domo erforderlich sind. Zurzeit sind dort 6 Bohrgeräte aktiv und das Unternehmen geht davon aus, dass diese Bohrungen im März abgeschlossen sein werden, was komplett im Zeitplan für die Projekterschließung liegt. Die Bohrergebnisse bestätigen weiterhin die Qualität des Mineralressourcenmodells vor der Schätzung der ersten Mineralreserven bei El Domo als Teil der Machbarkeitsstudie, die im vierten Quartal 2021 erwartet wird.

In der neusten Pressemitteilung erklärt das Unternehmen, dass zwei Diamantbohrgeräte insgesamt 36 Infill-Definitionsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.908 Metern, von geplanten 4.960 Metern, abgeschlossen haben. Darin enthalten ist ein Abschnitt von 22,06 Meter mit 9,14% Kupferäquivalent.

Die daraus resultierenden Highlights der Bohrergebnisse sind:

CURI-355 durchteufte 22,06 Meter mit 3,61% Kupfer, 3,06 g/t Gold, 7,86% Zink , 90,1 g/t Silber und 0,22% Blei für 9,14% Kupferäquivalent - einschließlich 2,92 Meter mit 17,93% Kupfer, 6,52 g/t Gold, 42,72% Zink, 287,5 g/t Silber und 0,03% Blei für 39,12% Kupferäquivalent

durchteufte 22,06 Meter mit 3,61% Kupfer, 3,06 g/t Gold, 7,86% , 90,1 g/t Silber und 0,22% Blei für 9,14% Kupferäquivalent - einschließlich 2,92 Meter mit 17,93% Kupfer, 6,52 g/t Gold, 42,72% Zink, 287,5 g/t Silber und 0,03% Blei für 39,12% Kupferäquivalent CURI-354 durchteufte 8,33 Meter mit 4,77% Kupfer, 7,14 g/t Gold, 25,79% Zink, 91,5 g/t Silber und 0,73% Blei für 19,01% Kupferäquivalent - einschließlich 5,26 Meter mit 6,74% Kupfer, 10,92 g/t Gold, 34,66% Zink, 135,2 g/t Silber und 1,15% Blei für 26,91% Kupferäquivalent

durchteufte 8,33 Meter mit 4,77% Kupfer, 7,14 g/t Gold, 25,79% Zink, 91,5 g/t Silber und 0,73% Blei für 19,01% Kupferäquivalent - einschließlich 5,26 Meter mit 6,74% Kupfer, 10,92 g/t Gold, 34,66% Zink, 135,2 g/t Silber und 1,15% Blei für 26,91% Kupferäquivalent CURI-352 durchteufte 21,09 Meter mit 3,32 % Kupfer, 2,66 g/t Gold, 0,42 % Zink, 19,9 g/t Silber und 0,07 % Blei für 5,41 % Kupferäquivalent - einschließlich 5,09 Meter mit 7,58 % Kupfer, 2,50 g/t Gold, 1,38 % Zink, 33,0 g/t Silber und 0,22 % Blei für 10,05 % Kupferäquivalent.

Alle Ergebnisse des aktuellen Infill-Definitionsbohrprogramms werden für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte El Domo im Jahr 2021 verwendet. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Lagerstätte El Domo sein.

Fazit:

Das Managementteam von Adventus Mining ist sich der weltweiten Knappheit wirklich wertschaffender Explorations- und Entwicklungsprojekte bewusst. Mit seinem selektiv erworbenen Projektportfolio und seinem unternehmerischen Arbeitsansatz ist Adventus in der Lage, von den starken Fundamentaldaten des Metall- und Bergbaumarktes zu profitieren und diese in Share-Value umzuwandeln. Mit einem Investment in Adventus Mining erhält man ein 1A-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Kupfer-Gold Minenprojekte in Ecuador, welches bereits von großen Brokerhäusern und Analysten gecovert wird. Die bereist analysierten Bohrergebnisse sind ausgezeichnet und durch die aggressive Explorationspolitik kann in naher Zukunft mit zahlreichen weiteren Katalysatoren und neuen Meilensteinen gerechnet werden.

Adventus Aktienkurs hat bisher noch gar nicht auf die guten Nachrichten reagiert. Dies sollte sich aber in absehbarer Zeit ändern. Wir geben dem Titel ein Kursziel von 2,50 CAD bis Ende 2022.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

