Die Kampagne veranschaulicht Doles Nachhaltigkeitsbemühungen und -ziele für die Menschen, die Natur und die Lebensmittel

Dole Food Company gab heute den Start einer integrierten Nachhaltigkeitskampagne bekannt, die darauf abzielt, das Engagement des Unternehmens für das Erreichen der wichtigsten unternehmensweiten Nachhaltigkeitsziele zu erweitern, die im Jahr 2020 im Rahmen der Initiative "The Dole Way" festgelegt wurden. Als ein seit mehr als 150 Jahren in der Branche der landwirtschaftlichen Erzeugnisse führendes Unternehmen vertraut Dole auf konkrete Maßnahmen zur Erfüllung seines Versprechens, die Nachhaltigkeit, die Transparenz, die Unternehmensverantwortung und das Vertrauen zu steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210304006195/de/

The Dole Way framework paves the way for further improvements in areas where Dole believes it can make the biggest positive impacts (Photo: Business Wire)

Die Kampagne "The Dole Way" begann am 25. Februar mit einer von Doles President und CEO, Johan Linden, geleiteten internen Live-Veranstaltung. Sie wird während der kommenden Monate mittels integrierter Bemühungen in eigenen sozialen Medien und von Beiträgen Dritter aufrechterhalten.

Die Kampagne "The Dole Way" veranschaulicht einen Weg zur Umformung, der sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene Auswirkungen anerkennen und Ziele mitteilen wird. Geleitet durch sein Engagement für Transparenz beeinflusst Doles langjährige Tradition verantwortungsvollen Verhaltens seine Rolle als global führendes Unternehmen für Agrarerzeugnisse und letztendlich als ein Veränderungen fördernder Akteur und Helfer bei der Schaffung von Produkten und Dienstleistungen, welche die Gesellschaft schätzt. Bei diesem mutigen Vorangehen dient "The Dole Way" als Verankerung.

Dole wurde vor mehr als einem Jahrhundert auf dem Fundament des Prinzips "Qualität, Qualität, Qualität" gegründet. Diese neue kreative Kampagne wird weltweit über sämtliche betriebliche Tätigkeiten hinweg und unter Einbeziehung der Verbraucher, Kunden und Mitarbeiter zusätzliche Dynamik und Engagement schaffen, wenn Dole dieses Prinzip neu definiert, um sämtliche Aspekte seiner Tätigkeit als Weltbürger zu umfassen.

"Ganz gemäß den Prinzipien unseres Gründers, James Dole, waren wir in unserer Branche Führer und Innovatoren und haben die zahlreichen Herausforderungen, denen sich unser Unternehmen und unsere Welt gegenüber sah, ernst genommen", sagte Linden. "Wie es schon immer war, wird unser unerschütterliches Engagement dafür, ein verantwortungsvoller unternehmerischer Betreuer unserer Gemeinschaften zu sein, auch den Weg in unsere Zukunft darstellen und Dole wird ständig unserem Versprechen gerecht werden, in den Gebieten, in denen wir kultivieren, ein guter Nachbar zu sein, und an allen Orten, an denen wir betriebliche Aktivitäten unterhalten, ein guter Bürger zu sein."

Weitere Informationen können Sie im Bericht Dole Corporate Responsibility Sustainability Report 2020 erfahren.

Über Dole Food Company

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse weltweit. Dole ist bei vielen seiner verkauften Produkte sowie bei der Ernährungsaufklärung ein Branchenführer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

