Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - - Die neuen Lösungen fördern das Umsatzwachstum, verbessern die Angebotsakzeptanz und erhöhen die Kundenbindung, indem sie die Anwendung von KI im Customer Value Management beschleunigenComviva (http://www.comviva.com/), der weltweit führende Anbieter von Mobilitätslösungen, gab heute die Einführung seiner neuen Data-Science-as-a-Service (DSaaS)- und KI-Workbench (MobiLytix AIX)-Lösungen (https://www.comviva.com/products-solutions/growth-marketing/cvm/data-science-as-a-service/) bekannt, die den Einsatz von KI bei Kommunikationsdienstleistern (CSPs) beschleunigen und den Ertrag ihrer Customer-Value-Management-Programme steigern.Vermarkter sind bei der Modellierung auf Data-Science-Teams angewiesen und werden durch die Nichtverfügbarkeit von Industriestandards oder bewährten KI/ML-Modellen behindert. Comvivas Data Science-as-a-Service (DSaaS) gekoppelt mit der MobiLytix AIx Lösung bietet fertige und erprobte Modelle der Künstlichen Intelligenz (KI) und des Maschinellen Lernens (ML), um KI-basierte Customer Value Management (CVM) Initiativen zu starten.Die MobiLytix AIx Plattform nutzt das volle Potenzial des benutzerzentrierten Self-Service-Designs, um eine Multi-Experience KI-Entwicklungswerkbank zu schaffen. Mit der AI Workbench profitieren Datenwissenschaftler und Vermarkter vom Zugriff auf eine Bibliothek mit eingebetteten Attributen, Modellen und Algorithmen. Dies reduziert die Zeit für die Entwicklung und Implementierung von KI/ML-Modellen für Vermarkter. Es bietet außerdem aufschlussreiche Daten, um Kundenreaktionen im Vergleich zu vorhergesagten Verhaltensweisen zu verstehen.Manoranjan (Mao) Mohapatra, Chief Executive Officer, Comviva, kommentiert die Markteinführung: "Wir haben festgestellt, dass viele Kommunikationsdienstleister maßgeschneiderte Umgebungen aufbauen, um proprietäre und spezielle Datenmodelle zu betreiben. Mit DSaaS und MobiLytixTM AIx erwecken wir vorgefertigte Modelle zum Leben, um eine schnellere Markteinführung und höhere Erträge aus ihren Customer Value Management (CVM)-Programmen zu gewährleisten. Für Comviva geht es bei Mobilytix AIX darum, Telekom-Betreibern ein benutzerzentriertes Self-Service-Design zu ermöglichen, damit sie das Potenzial von KI zur Maximierung der Rendite von CVM-Programmen nutzen können."Durch die Nutzung des Data Science-as-a-Service (DSaaS)-Angebots von Comviva können Kommunikationsdienstleister (CSPs) markterprobte KI-Lösungen implementieren und Modelle innerhalb von Tagen und Wochen statt Monaten für eine sofortige Aktivierung aufbauen und einsetzen. Die Lösung kann genutzt werden, um die Kompetenz von CVM-Teams zu erhöhen und die Einführung von KI-Technologien zu beschleunigen.Zu diesem Anlass sagte Amit Sanyal, Executive Vice President und Chief Operating Officer, Customer Value Solutions, Comviva: "Mit DSaaS und MobiLytixTM AIx freuen wir uns, eine leistungsstarke Lösung sowohl für Vermarkter als auch für Datenwissenschaftler einzuführen, die ihre eigenen Modelle erstellen, importieren oder auswählen möchten. Das CVM AI Competency Center gewährleistet die Zusammenarbeit zwischen Marketern, CVM- und Data-Scientist-Teams, um Ziele in den Bereichen Retention, Cross-Sell, Upsell und Akquisition schneller zu erreichen. Die MobiLytixTM AIx-Workbench verfügt über vorgefertigte Wörterbücher mit Attributen, Scores, Algorithmen und Dashboards sowie Funktionen für Auto-KI und Auto-ML-Operationen, die die Implementierungszeiten um die Hälfte reduzieren."Comvivas MobiLytixTM Plattform hat zwei weitere wichtige Lösungen - MobiLytixTM Real Time Marketing (RTM) (https://www.comviva.com/products-solutions/growth-marketing/cvm/mobilytix-real-time-marketing/) und MobiLytixTM Loyalität und Belohnungen (https://www.comviva.com/products-solutions/growth-marketing/digital-experience-management/mobilytix-loyalty-rewards/).Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:Sundeep MehtaPR & Corporate Communications, ComvivaE-Mail: sundeep.mehta@comviva.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpgOriginal-Content von: Comviva, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131479/4855561