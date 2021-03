TAGESVORSCHAU: Termine am 05. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 05. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

10:00 DEU: Strategie-Pressekonferenz der Marke Volkswagen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 01/21

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allianz, Geschäftsbericht 2020

CHE: UBS, Geschäftsbericht 2020

FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 01/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 01/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/21

14:30 USA: Handelsbilanz 01/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise 02/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Estland, Spanien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Finnland

SONSTIGE TERMINE

02:00 CHN: Auftakt der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses mit Arbeitsbericht von Premier Li Keqiang und Wirtschaftszielen, Peking DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:00 Pk mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar Wieler und NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann zu Corona-Impfungen 16:00 DEU: Webtalk mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong zum Thema "Brennpunkt Pflege und Corona" 20:00 DEU: Online-Diskussion der CDU zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und den Mannheimer Landtagskandidaten Fragen von Bürgern können über den Facebook-Chat gestellt werden. SONNTAG, DEN 07. MÄRZ 2021

TERMIN KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 01+02/21

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi