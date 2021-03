05.03.2021 - Aus Oldenburg berichtet die Staatsanwaltschaft, das man gegen 3 Ex-Manager des Steinhoff-Konzerns Klage wegen Bilanzmanipulation in Höhe von 1,5 Mrd EUR und wegen um 820 Mio EUR zu hoch in der Bilanz ausgewiesene Immobilien erheben will. Strafmaß bis zu 3 Jahre. Das ist die Vergangenheit - die nicht namentlich genannten Manager sind schon seit Edne 2017 "entlarvt" und weg. Während die Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) durch die Eröffnung zweier Schutzschirmverfahren den entscheidenden Schritt zur endgültigen Entscheidung über die Annahme des seit Monaten vorliegenden ...

