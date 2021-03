World of Wine im historischen Weinviertel Vila Nova de Gaia in Porto umfasst sechs Museen, neun Restaurants, Bars und Cafés sowie temporäre Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen, Shops und eine eigene Weinschule. World of Wine - das neue Kulturviertel Portos mit dem WOW-Faktor Nach fünfjähriger Entwicklung und einer Investition von 105 Millionen Euro eröffnete Ende Juli 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...