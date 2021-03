Die Erlöse lagen bei 250,6 Mio. $, im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen im Schlussquartal noch 181,9 Mio. $ umgesetzt.Das Ergebnis je Aktie wurde im Berichtszeitraum auf 0,01 $ beziffert - vor Jahresfrist stand noch ein Minus von -0,04 $ in den Büchern. Im Gesamtjahr setzte Slack 902,6 Mio. $ um, im Vorjahr wurden noch 630,4 Mio. $ erlöst. Beim Ergebnis je Aktie erzielte Slack im Gesamtjahr einen Wert von 0,03 $, vor Jahresfrist waren -0,28 $ beim EPS erwirtschaftet worden. Besonders positiv ist die Gewinnung von zahlenden Kunden, einschließlich des Gewinnens weiterer großer Unternehmenskunden, deren Ausgaben einen wiederkehrenden Jahresumsatz von über 100.000 $ aufweisen. Insgesamt konnte der Dienst im vergangenen Jahr 156.000 zahlende Kunden hinzugewinnen - ein Plus von 42 %.



