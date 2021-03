The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.03.2021ISIN NameIE0031687670 BNY MGF-US DY.V.DL AUSU5009LBA71 KRAFT HEINZ 20/27 REGSUSU2339CBK37 DAIMLER FIN.N.A.14/21REGSXS1211308231 AA BOND 15/22 REGSXS1377855363 SWEDBANK 16/21 MTN REGSDE000A12T8M2 AAREAL BANK MTN.HPF.S.215XS1577360438 INTL FIN. CORP. 17/21 MTNXS1377508996 MONTENEGRO 16/21 REGSXS1377680381 BRIT. TELECOM. 16/21 MTNUS00254EMJ81 SWED.EXP.CRED. 16/21 MTNDE000NLB2DT7 NORDLB IS.S.1311US298785DW34 EIB EUR. INV.BK 06/21 ZOUS23636BAE92 DANSKE BK 16/21 MTN REGSFR0013176294 NEXANS 16/21USP16259AB20 BBVA BANC.TEX. 11/21 REGSDE000HLB2JE4 LB.HESS.THR. IHS 17/25