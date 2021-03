Der Handel in Asien versucht sich nach den sehr schwachen Vorgaben aus den USA zu fangen. Insbesondere nachdem Peking neue Wirtschaftsziele für 2021 veröffentlicht hatte, begann der Verkaufsdruck zu weichen, aber nur vereinzelt kommen die Indizes ins Plus zurück. Die Futures entwickeln sich ebenfalls durchwachsen und ohne neuen Trend. Der DAX-Future kann sich positiv abheben und liegt eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bei 13.972 Punkten (+0,07 %), während der S&P 500 Future bei 3.760 Punkten (-0,12 %) und der Nasdaq-Future bei 12.427 Punkten (-0,23 %) notieren.Anzeige:Frankfurt schloss am Donnerstag bereits deutlich im Minus, noch bevor der FED-Vorsitzende Jerome Powell seine Rede begonnen hatte. Wie am Vortag konnte sich der DAX am besten von allen deutschen Benchmarks halten und sank nur um -0,17 % auf 14.056,34 Punkte. Unterstützt wurde der Blue Chip Index dabei unter anderem von der Münchener Rück, deren Aktien um 2,23 % auf 261,00 Euro stiegen, und von der RWE, die sich um 2,45 % auf 30,90 Euro verbesserten.

Den vollständigen Artikel lesen ...