Im schwachen Gesamtmarkt, in dem insbesondere Technologie-Aktien massiv unter die Räder geraten, verlieren auch die in den letzten Monaten stark gelaufenen Wasserstoff-Werte kräftig an Wert. Die Papiere der beiden Elektrolyse-Spezialisten ITM Power und Nel stehen seit einigen Handelstagen unter Beschuss.An der Heimatbörse in Oslo verlor die Aktie von Nel am Donnerstag erneut knapp 5,5 Prozent an Wert auf 22,89 Norwegische Kronen (2,23 Euro). Damit notiert der Wasserstoff-Wert unter dem Platzierungspreis ...

