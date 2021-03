NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Fokus des Immobilienkonzerns auf Modernisierungsmaßnahmen sowie die Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit (ESG) dürfte die Attraktivität seiner Wohneinheiten für potenzielle Mieter steigern, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 21:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

