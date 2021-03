Erstmals seit Juni rutschte der Goldpreis aufgrund des markanten US-Zinsanstiegs wieder unter die Marke von 1.700 Dollar.Mit der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ging es am gestrigen Donnerstag in der Spitze auf 1,584 Prozent p.a. nach oben, was den Dollarindex auf den höchsten Stand seit Ende November trieb. Trotz schwacher Aktienmärkte setzte bislang keine Flucht in den sicheren Hafen Gold ein. Derzeit dominiert eindeutig die Angst vor steigenden Opportunitätskosten, die beim Goldbesitz ...

