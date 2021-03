++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich schwächer ++ NFP-Bericht sollte im Februar einen Beschäftigungszuwachs von 182 Tsd. zeigen ++ Reden von BoE- und Fed-Mitgliedern ++ Es wird erwartet, dass die europäischen Aktienmärkte heute schwächer eröffnen, nachdem es an der Wall Street und in Asien nicht so gut gelaufen ist. Die US-Renditen sind gestern in die Höhe geschnellt, nachdem Powell die steigenden Renditen heruntergespielt hat, und das hat einen Ausverkauf an den Aktienmärkten ausgelöst. ...

