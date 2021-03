05.03.2021 - DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) meldete Anfang des Monats den Erwerb einer Landmarkimmobilie in Frankfurt - und gab so Geld aus, dass nach Meinung der Hauptaktionäre wohl besser in deren Taschen fliesst. Die Aktienperformance ist in den letzten Monaten wenig befriedigend und so scheint für die investierten Hauptaktionäre AEPF III 15 S.à r.l. - "Apollo" - (rund 58,6 %) und die Wecken-Gruppe (rund 32,1%) wenigstens die komplette Ausschüttung des Bilanzgewinns als Rendite Bestandteil wünschenswert. Und dem Aktienmarkt gefällt diese Forderung offensichtlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...