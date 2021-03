Lucid Motors schlüpft in den Börsenmantel von Churchill Capital IV. Lucid ist kein gewöhnliches E-Auto-Start-up. Der CEO hat das Who's who der Branche um sich versammelt.Tesla-Chef Elon Musk hat die Entwicklung von Lucid Motors ganz genau im Blick. Denn Musk weiß, dass Lucid Motors derzeit sicherlich der heißeste Newcomer im boomenden Markt für Elektroautos ist. Die im September 2020 von Lucid-Chef Peter Rawlinson vorgestellte erste Luxus-Elektro-Limousine Air ist eine Kampfansage an das Model ...

Den vollständigen Artikel lesen ...