Die Öl- und Heizölpreise sind mit einem kräftigen Sprung in den Freitag gestartet. Hintergrund ist das gestrige Treffen der OPEC+. Rohöl (Brent) springt von 64 auf 68 Dollar je Barrel. Der für den Heizölpreis ausschlaggebende Gasölpreis klettert um 30 Dollar je Barrel auf nun 542 Dollar je Tonne. Die Heizölpreise in der DACH-region ziehen postwendend nach und markieren mit einem Plus von bis zu 1,5 ...

