Kommt es jetzt zum einem Tech-Crash? Das ist möglicherweise eine relevante Frage mit Blick auf die Volatilität bei vielen trend- und wachstumsstarken Aktien. Auch die Anteilsscheine von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) und Teladoc Health (WKN: A14VPK) gehören zu den Kandidaten, die teilweise sehr deutlich korrigiert sind. Lass uns jetzt jedoch nicht in eine Buhu-Mentalität verfallen, sondern einen anderen Blickwinkel wählen. Nämlich den, dass die Aktien von The Trade Desk und Teladoc Health jetzt wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...