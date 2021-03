Die BYD-Aktie hat am Donnerstag deutlich korrigiert. Am Freitag kann sich das Papier etwas stabilisieren. Grund für die Kursschwäche der letzten Tage ist, dass viele Anleger Gelder aus dem E-Mobility-Sektor abziehen. Neben BYD wurden vor allem die Newcomer Tesla, Nio, Xpeng abverkauft und durchgereicht.Trotz der Kurskorrektur: Die Nachrichtenlage bei BYD bleibt gut. So hat das Team um CEO Wang Chuanfu einen Deal mit der Deutschen Bahn an Land gezogen. Noch im laufenden Jahr sollen fünf rein elektrische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...