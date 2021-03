BMW-Bonus-Zertifikat mit 12% Chance und 24% Schutz

Die Aktien der Automobilhersteller Volkswagen und Daimler zählten in den vergangenen Tagen wegen durchwegs positiver Zahlen und erfreulicher Zukunftsperspektiven zu den stärksten Gewinnern im DAX. Obwohl die Geschäftsergebnisse von BMW erst Mitte März veröffentlicht werden, schloss sich auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) dem positiven Trend der Automobilwerte an und nähert sich nun bereits dem 12-Monatshoch vom 25. November 2020 bei 77,31 Euro an.

Da auch BMW die Auswirkungen der Pandemie gut gemeistert hat und vor allem die Produktion elektrisch betriebener Fahrzeuge auf Hochdruck läuft, bekräftigten die Experten von Warburg Research mit einem Kursziel von 85 Euro ihre Kaufempfehlung für die BMW-Aktie.

Die Anlage-Idee: Wer davon ausgeht, dass sich die BMW-Aktie in den nächsten Monaten nach den beträchtlichen Kurssteigerungen der vergangenen Monaten zumindest stabil entwickeln wird, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap in Erwägung ziehen.

Im Gegensatz zu einem direkten Aktieninvestment ermöglichen Bonus-Zertifikate auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen Chancen auf überproportional hohe Renditen. Das nachfolgend präsentierte Zertifikat wird auch dann einen hohen Ertrag abwerfen, wenn die BMW-Aktie bis zum März 2021 um mehr als 24 Prozent ihres Wertes verliert.

Die Funktionsweise: Wenn die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 57 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2022 mit dem Bonuslevel in Höhe von 80 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000UE3D3Q8) auf die BMW-Aktie befindet sich die Barriere bei 57 Euro. Bei 80 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. März 2022, am 25. März 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim BMW-Aktienkurs von 75,30 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 71,18 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 71,18 Euro kaufen können, ermöglicht es in etwas mehr als einem Jahr einen Bruttoertrag von 12,39 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 24,30 Prozent auf 57 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 57 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 71,18 Euro gebildet, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de