Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Smart Industrial Technologies LD-Fonds (ISIN DE0005152482/ WKN 515248) investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen der Bereiche Infrastruktur und Industrie, so Marcus Poppe, Fondsmanager bei DWS.Globale Industriewerte seien im Dezember hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben. Die Aktienmärkte hätten vom erfolgreichen Impfstart gegen Covid-19 in vielen Ländern profitiert. Die Märkte seien von der Hoffnung auf eine rasche Rückkehr zu einem normalen Alltag beflügelt worden, obwohl die wirtschaftlichen Frühindikatoren gemischt ausgefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...