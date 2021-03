Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich weiter auf dem Rückzug. Das Papier ist in den Vortagen aus dem steigenden Trendkanal gefallen und befindet sich nun in einem Pullback. Eine Short-Position wurde zuvor an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals eröffnet. Der Stopp dieser Short-Position sollte nun vom Einstand weiter in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...